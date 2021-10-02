Катунь24: В Барнауле завершают строительство проблемного ЖК «Парковый»

Заседание рабочей группы по вопросам строительства ЖК «Парковый» прошло в администрации Барнаула.

Фото: парковый22.рф

Директор АО СЗ «Барнаулкапстрой» отметил, что сейчас завершаются работы на третьей блок-секции. Уже на следующей неделе к работе приступает клининговая компания. Также на первой и второй блок-секциях утеплили кровлю и завершили устройство стяжки, на второй, четвёртой и пятой блок-секциях возводятся внутренние перегородки. Как сообщают в пресс-службе мэрии Барнаула, сейчас специалисты «Барнаулкапстроя» уже занимаются сбором документов для ввода объекта в эксплуатацию.

«Ситуация на «Барнаулкапстрое» остается непростая, но она находится под постоянным контролем, администрацией города принимается комплекс мер по недопущению ухудшения состояния строительной компании. Главное, что принято решение о возобновлении финансирования проекта, планомерно проводятся мероприятия дорожной карты по завершению строительства отдельной блок-секции и жилого комплекса в целом», – рассказал замглавы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров.

Напомним, в конце сентября власти Барнаула приняли решение передать 32 здания в залог Сбербанку, который финансирует строительство ЖК «Парковый».

Катунь24