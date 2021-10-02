ГОРНЯК22 03.10.2021
Алтайский край

Катунь24: В бийском колледже открылась виртуальная концертная площадка

Горняк22
18 часов Ago

Новый зал для проведения мероприятий создан на базе Алтайского государственного музыкального колледжа. На обустройство площадки выделили 5,7 миллионов рублей из федерального бюджета.

Фото: Министерство культуры Алтайского края

1 октября 2021 года, в Международный день музыки, состоялось торжественное открытие концертного зала, оснащённого современным оборудованием.

Министр культуры региона Елена Безрукова отметила, что это уже четвёртая площадка, открытая в Алтайском крае в рамках национального проекта «Культура».

«Открытие зала в Бийске на базе музыкального колледжа очень логично, ожидаемо и полезно, как для самих преподавателей и студентов этого образовательного учреждения, так и для горожан. Колледж всегда вел большую просветительскую работу, а теперь появились новые технические возможности, которые позволят сделать доступнее шедевры мирового искусства», – рассказала глава краевого Минкульта.

По словам Елены Безруковой,  работа по укреплению материально-технической базы колледжа продолжится. Так, в следующем году планируется провести ремонт концертного зала.

Гостям торжественного мероприятия продемонстрировали новые возможности концертного зала, в том числе вывели на экран трансляцию в режиме реального времени, где можно было понаблюдать за движениями рук музыканта-исполнителя.

Кроме того, во время открытия концертного зала прошла презентация нового рояля Yamaha, приобретённого в рамках нацпроекта «Образование». Посетители смогли оценить звучание нового рояля – студенты и преподаватели колледжа исполнили произведения известных композиторов, сообщают в пресс-службе краевого Министерства культуры.

Катунь24

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