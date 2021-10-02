Катунь24: В бийском колледже открылась виртуальная концертная площадка

Новый зал для проведения мероприятий создан на базе Алтайского государственного музыкального колледжа. На обустройство площадки выделили 5,7 миллионов рублей из федерального бюджета.

Фото: Министерство культуры Алтайского края

1 октября 2021 года, в Международный день музыки, состоялось торжественное открытие концертного зала, оснащённого современным оборудованием.

Министр культуры региона Елена Безрукова отметила, что это уже четвёртая площадка, открытая в Алтайском крае в рамках национального проекта «Культура».

«Открытие зала в Бийске на базе музыкального колледжа очень логично, ожидаемо и полезно, как для самих преподавателей и студентов этого образовательного учреждения, так и для горожан. Колледж всегда вел большую просветительскую работу, а теперь появились новые технические возможности, которые позволят сделать доступнее шедевры мирового искусства», – рассказала глава краевого Минкульта.

По словам Елены Безруковой, работа по укреплению материально-технической базы колледжа продолжится. Так, в следующем году планируется провести ремонт концертного зала.

Гостям торжественного мероприятия продемонстрировали новые возможности концертного зала, в том числе вывели на экран трансляцию в режиме реального времени, где можно было понаблюдать за движениями рук музыканта-исполнителя.

Кроме того, во время открытия концертного зала прошла презентация нового рояля Yamaha, приобретённого в рамках нацпроекта «Образование». Посетители смогли оценить звучание нового рояля – студенты и преподаватели колледжа исполнили произведения известных композиторов, сообщают в пресс-службе краевого Министерства культуры.

Катунь24