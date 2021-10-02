Катунь24: В Алтайском крае двое парней обокрали восемь дачных домиков

На злоумышленников завели уголовное дело по 158 статье УК РФ «Кража».

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В Алейском районе сотрудники полиции задержали двух парней, подозреваемых в совершении восьми краж из дачных домов, расположенных в садоводстве.

В ходе обысков у злоумышленников изъяли болгарку, телевизор, чайник, пылесос, садовый инвентарь. Общая сумма ущерба составляет около 50 тысяч рублей, отмечают в ведомстве. Скорее всего, подозреваемые хотели продать украденные вещи, но не успели.

Сейчас молодые люди находятся под подпиской о невыезде.

Катунь24