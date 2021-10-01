Катунь24: В Барнауле откроют филиал московской футбольной академии «Динамо»

В этот день также пройдут два финальных матча соревнований среди детей и взрослых.

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В торжественном открытии академии примут участие официальные лица, представители правительства Алтайского края, банка-партнера «ВТБ», московской академии и физкультурного общества «Динамо», а также будущие воспитанники и их родители, сообщает «Алтайский спорт».

Кроме того, после открытия на стадионе пройдут финальные матчи. Дети, футболисты 2006 года рождения, выявят победителя и призеров «Осеннего кубка «Динамо». Взрослые спортсмены поборются за «Кубок ВТБ по мини-футболу».

Предварительный раунд обоих турниров пройдет на стадионе «Трансмаш» 1−2 октября 2021 года. Само торжественное открытие «Футбольной академии „Динамо“ имени Льва Ивановича Яшина» пройдёт 3 октября в 12:00 на стадионе «Динамо».

Катунь24