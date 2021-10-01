Катунь24: В Барнауле прошла встреча с писателем Павлом Селуковым

Встреча состоялась в рамках Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» в Алтайском государственном театре кукол «Сказка» 29 сентября 2021 года.

Фото: Министерство культуры Алтайского края

Павел Селуков является автором сборника рассказов «Добыть Тарковского», ставших основой спектакля в жанре маргинал-сериала «Паша» с рейтингом 16+, где реальные лица исполнителей соединились с абстрактными формами, а герои разных рассказов превратились в одного персонажа по имени Паша. Премьера состоялась 16 и 17 сентября 2021 года в новом здании театра, сообщают в пресс-службе краевого Минкульта.

Выучившись на автослесаря, Павел Селуков попробовал себя во многих видах деятельности: он работал могильщиком, охранником, дворником, формовщиком и журналистом, а в 30 лет начал писать рассказы. Свою прозу автор называет массовой и элитарной одновременно.

«Я реально в тридцать лет вырвался в другой культурный круг, и мне теперь интересно его понять.<…> Мне кажется, обязательно нужно рефлексировать. Потому что, когда ты перемолол это внутри, ты от этого освободился. Мне кажется, рефлексия нужна для выживания. А не только для того, чтобы писать эссе», – говорит писатель.

Катунь24