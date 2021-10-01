Катунь24: В России увеличились закупки пальмового масла

Значительно вырос импорт пальмового масла в июне 2021 года – на 75,2 % к прошлогоднему показателю и на 69,6 % к предыдущему месяцу.

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По данным Росстата, импорт пальмового масла и его фракций в Россию увеличился на 12 % за первые шесть месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот период в страну ввезли 529 тысяч тонн.

Пальмовое масло активно используют в производстве многих продуктов питания. Это снижает себестоимость товара и позволяет продукту дольше не портится. Однако трансжиры, которые в большом количестве содержатся в масле, могут привести к проблемам со здоровьем.

Катунь24