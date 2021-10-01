Катунь24: Виктор Томенко принял участие в пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана

Сегодня, 30 сентября, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференции провели пленарное заседание XVII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Фото: Министерство экономического развития РФ

Темой форума 2021 года стало сотрудничество в области экологии и зелёного роста. В условиях пандемии дискуссия между участниками Форума проходила в смешанном формате, губернатор Алтайского края Виктор Томенко вместе с руководителями министерств и главами регионов России участвовал в работе Форума на московской площадке.

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств проводится ежегодно с целью поддержания и развития экономических, культурных и гуманитарных связей двух стран. Как отметил Владимир Путин, форумы регионов имеют очень важное значение, вносят существенный вклад в развитие связей между регионами Российской Федерации и областей Казахстана.

«Взаимодействие наших стран носит по-настоящему интенсивный, многоплановый и обоюдовыгодный характер. Мы с самого начала так и строили наши отношения, так было практически всегда на протяжении новейшей истории. Прежде всего, это касается торгово-инвестиционной сферы. Так, за семь месяцев текущего года двусторонний товарооборот увеличился на 34 процента и составил, по нашим данным, 14 миллиардов долларов. Ожидается, что по итогам года взаимная торговля достигнет рекордных показателей в 20 миллиардов долларов, и в этом большая заслуга именно межрегионального сотрудничества. Прочные связи со всеми областями Республики Казахстан поддерживают 76 из 85 субъектов Российской Федерации», — подчеркнул глава российского государства.

Для Алтайского края Казахстан является основным внешнеторговым партнером, его доля в общем объеме товарооборота за 2020 год составила 31,1 %. По данным Сибирского таможенного управления товарооборот Алтайского края с Республикой Казахстан в прошлом году составил более 440 миллионов долларов, в том числе на экспорт пришлось свыше 346 миллиона долларов. Экспорт товаров из Алтайского края в Казахстан отличается значительной диверсификацией, в числе основных видов поставляемой продукции — кокс, железнодорожные вагоны, руда, лесоматериалы, сельскохозяйственная техника, котельное оборудование, продовольственные товары, шинная и фармацевтическая продукция, черные металлы, пластмассовые изделия и др. На Республику Казахстан по итогам I полугодия 2021 года приходится более 67 % общего объема экспортируемой из края машиностроительной продукции.

Катунь24