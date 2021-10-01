Катунь24: Восемь миллионов рублей из краевого бюджета направят на обустройство тира в Бийске

Именно в нём занимаются воспитанники спортивной секции, которая работает на базе спортивной школы № 1.

Embedded video for Восемь миллионов рублей из краевого бюджета направят на обустройство тира в Бийске

«Это пневматическая винтовка. Я из нее стреляю. Весит 5 кг», – рассказывает воспитанница секции.

Пятикилограммовая винтовка – не самое тяжёлое в занятиях по пулевой стрельбе. Совсем недавно воспитанники бийской спортивной школы № 1 тренировались в холодном бомбоубежище.

«В бомбоубежище на «Сибприбормаше», там были условия, конечно, несравнимые с этими. Там не было воды, там не было отопления, зимой температура доходила где-то до 2-3 градусов жары», – отмечает заслуженный тренер РФ Игорь Каменский.

Затем спортсменам выделили помещение на базе бийской гимназии № 2. На ремонт и оборудование из краевого и городского бюджета им выделили почти 12 миллионов рублей. Здесь оборудовали две стрелковые галереи, комнаты для общефизической подготовки и помещения для хранения и чистки оружия.

«Место отличное, как для тренировок, так и для просто подготовительного процесса здесь всё есть. Единственное – какие-то доукомплектования, они еще произойдут. Денег уже выделили на это достаточно много. Я со своей стороны просто попросил губернатора, и он пошел навстречу. Здесь всё будет по последним образцам», – утверждает заслуженный мастер спорта, многократный призёр Олимпийских игр Сергей Каменский.

Совсем скоро бийские стрелки получат ещё 8 миллионов из регионального бюджета на обустройство тира. Новый инвентарь планируют закупить уже к концу этого года.

Катунь24