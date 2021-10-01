Катунь24: В Алтайском крае возбудили уголовное дело из-за «минирования банка»
Вечером 28 сентября 2021 года, в дежурную часть Рубцовска поступило анонимное сообщение о том, что банк на проспекте Ленина, 47 заминирован.
Фото: паблик «Инцидент Рубцовск»
На место прибыли сотрудники полиции, медики и один пожарный расчёт. В результате взрывное устройство в здании не обнаружили.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст 207 УК РФ, сообщают в паблике «Инцидент Рубцовск».
По данному факту проводятся оперативные мероприятия.
Отметим, сейчас в здании на Ленина, 47 также располагается Рубцовский городской суд.
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