Катунь24: В Алтайском крае пройдёт региональный IT-форум

Он будет проходить с 5 по 8 октября. Это крупнейшее ежегодное краевое мероприятие в сфере информационных технологий. В прошлом году из-за пандемии форум прошёл полностью в онлайн-режиме. В этом году есть возможность проведения в гибридном формате с присутствием в зале до 250 человек.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Алтайском крае пройдёт региональный IT-форум

В рамках IT-форума речь пойдет о BIM-технологиях. Это создание трёхмерной модели, связанной с информационной базой данных. В одном проекте можно объединить сведения по архитектуре, дизайну, инженерным и экономическим решениям. В тренде остаётся также импортозамещение. Эксперты дадут оценку эффективности проектов внедрения российских IT-решений и обсудят перспективы в соответствии с новыми требованиями рынка.

Специалисты затронут и тему информационной безопасности в век цифровой экономики и инновационные решения для защиты данных. В рамках одной из секций расскажут, как можно освободить IT-отдел от рутинных задач по настройке сети и сосредоточиться на необходимых для бизнеса инновациях. Спикеры обсудят новинки в области систем хранения данных, а также поделятся практическими кейсами использования искусственного интеллекта.

В рамках форума также пройдет «Цифровая прокачка региона». Решения «цифровой прокачки» сформируют основу дорожной карты цифровой трансформации региона. Главный критерий отбора – явный экономический или социальный эффект. Организаторы приглашают принять участие в форуме всех отраслевых экспертов, кто готов задавать вопросы и делиться опытом реализации успешных проектов.

Участие в работе форума бесплатное. Необходима регистрация на сайте itforumaltai.ru. Организует форум комитет Алтайской торгово-промышленной палаты по информационным технологиям при поддержке правительства края.

Катунь24