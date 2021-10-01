Катунь24: В Алтайском крае подожгли автомобиль полицейского

Инцидент произошел в Чарышском районе.

Фото: pixabay.com

О поджоге автомобиля сотрудника правоохранительных органов района сообщили в Telegram-канале Unusual Crimes Barnaul. Происшествие случилось вчера, 29 сентября 2021 года. По информации источника, пострадала только машина; при поджоге она была прямо около дома полицейского.

Предварительно также известно, что сотрудник полиции занимал должность старшего участкового и несколько месяцев назад пошёл на повышение. Автор Unusual Crimes Barnau предполагает, что в силу своей служебной деятельности он имел несколько конфликтов с местными преступниками. Сейчас же у полицейских есть видеозапись инцидента, на которую попал поджигатель.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельство произошедшего.

Катунь24