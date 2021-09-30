Катунь24: Вера, Надежда, Любовь и матерь их София: традиции и приметы на 30 сентября

30 сентября Православная церковь почитает память мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Издавна этот день был любимым женским праздником. Близко к сердцу принималась история матери, которая потеряла трех дочерей. Повествование о благочестивой вдове Софьи и мучениях, выпавших на её долю, было хорошо известно каждому православному христианину. Из века в век оно передавалось в письменной и устной форме.

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Мученица София (её имя означает мудрость) своих дочерей назвала тремя христианскими добродетелями – Надежда, Вера и Любовь. За исповедание христианской веры девушек привели на суд к римскому императору Адриану. Он по очереди призывал девочек, предлагал им принести жертву языческим божествам и отречься от веры. Но святые дети, которым на тот момент исполнилось 12, 10 и 9 лет, не согласились этого сделать. Тогда император на глазах у матери предал их жестоким мучениям. Начал он со старшей дочери – Веры. Сестры стойко выдержали все истязания, во время которых они непрестанно молились и прославляли Господа. Видя, что все старания напрасны, Адриан приказал обезглавить девочек. Произошло это события около 137 года.

Святую Софию физическим мукам не подвергли. Её обрекли на более страшные муки – смотреть на то, как страдают её дочери, и оплакивать их. Матери разрешили забрать тела девочек. Она положила останки в ковчег и отвезла их за город, где похоронила на высоком месте. На протяжении трех дней София сидела у могил и молилась, после чего предала душу Господу.

Сейчас мощи святых мучениц покоятся в церкви Эшо, в Эльзасе.

Традиции и обычаи

На Руси день памяти Веры, Надежды, Любови и Софии называли всесветными бабьими именинами. Женщинам 30 сентября разрешалось не работать, мужчины поздравляли их с праздником, дарили цветы и лакомства. Женщин и девочек, которых звали Верой, Надеждой, Любовью и Софьей, было принято чествовать и угощать пирогами. Именины обычно праздновали три дня в честь Женских Добродетелей и Материнской Мудрости.

По традиции, утро в этот день женщины начинали с плача и причитания о своей несчастной судьбе и по всем близким. Считалось, что этот обряд служит своеобразным оберегом, защищающим женщину и её родных от горя, неприятностей и болезней.

В селах 30 сентября устраивались «деревенские святцы». Молодежь собиралась, чтобы себя показать и на других посмотреть. Влюбленные девушки причитали, чтобы ответному чувству любимого «не было ни конца, ни края», чтобы «любовь в воде не тонула и в огне не горела». Верили, что так оно и будет.

Замужние женщины, чтобы обеспечить счастье и спокойствие в доме, утром шли в храм, где покупали три свечи. Две ставили в церкви перед иконой Иисуса, а третью несли домой. Днем пекли каравай и в полночь в его середину ставили оставшуюся свечу. Её поджигали и 40 раз читали заветные слова о том, чтобы покой в доме прибывал, а все дурное бесследно исчезло.

Приметы и поверья

Если журавли 30 сентября отлетают в теплые края, то на Покров ударит мороз, если нет, то похолодает уже к концу октября. Если утро в этот день пасмурное, то в ближайшее время погода будет хорошей. Если 30 сентября тепло и ясно, то самое время отправляться на рыбалку, потому что клев сегодня будет отменным. Белки линяют – к скорому похолоданию. Сухая погода на протяжении всего дня – к поздней зиме, дождь – к ранней весне. Если женщина в этот день хорошо поплачет, то весь год ей не придется слез лить. 30 сентября подходит для снятия порчи и сглаза, а также для лечения женских недугов.

Человек, родившийся 30 сентября, обладает даром мирить людей. В качестве талисмана ему подходит цитрин.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24