Катунь24: В Forbes назвали нового лидера списка богатейших людей мира

Обновлённые данные о состоянии мультимиллиардеров опубликовал Forbes USA в понедельник, 28 сентября 2021 года.

Фото: wikipedia.org

Самым богатым бизнесменом на планете признали Илона Маска, основателя компании Tesla. Его доход впервые превысил 200 миллиардов долларов. На закрытие рынка Forbes Real-Time, обновляемого в реальном времени, в понедельник, 28 сентября, оно оценивалось в $203,4 млрд.

Вместе с позицией Маска в рейтинге, поднимаются и акции его компании: увеличившись на 2 %, они достигли максимальной цены закрытия с февраля 2021 года.

Как уточняет Forbes.ru, Илон Маск стал третьим в истории, кому удалось составить такой капитал. В прошлом году, по данным рейтинга за август 2020 года, список богачей возглавлял основатель Amazon Джефф Безос. Также рубеж в 200 млрд преодолевало состояние владельца Louis Vuitton и Dior Бернара Арно. Сейчас эти бизнесмены занимают вторую и третью строчку рейтинга соответственно с капиталами в 197,7 млрд и 175,2 млрд долларов.

Предыдущие и действующий лидеры рейтинга давно соревнуются за статус самого богатого миллиардера и несколько раз сменяли друг друга. Кроме того, Илон Маск и Джефф Безос соревнуются и в космической сфере.

Катунь24