Катунь24: В Барнауле проверили соблюдение масочного режима в городском транспорте

Как в общественном транспорте соблюдают масочный режим? Сотрудники Роспотребнадзора и ГИБДД проверяют нарушения правил личной гигиены на рабочих местах. На этот раз под пристальным взором специалистов – шофёры и кондукторы.

Фото: pexels.com Embedded video for В Барнауле проверили соблюдение масочного режима в городском транспорте

Сегодня, 29 сентября 2021 года, в Барнауле проверили рейды по соблюдению масочного режима. Указ губернатора об ограничительных мерах в период пандемии продолжает действовать на территории края. К ковиду добавились сезонные простудные заболевания.

«На первый взгляд где-то 50 % пассажиров в транспорте не имеют гигиенических масок, вот, из 4 проверенных автобусов на сегодня один шофер был без маски гигиенической. В отношении его составлен протокол по части 2 статьи 6.3, который будет рассмотрен в суде и принято решение в отношении его», – рассказал главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Алексей Тюрин.

Сотрудники Роспотребнадзора составляют протоколы нарушений и направляют их в суды. Там уже выносят решение в течение 2 месяцев.

Штраф для физического лица – от 15 тысяч рублей.

За минувшее лето в судебные органы передали 50 протоколов.

Катунь24