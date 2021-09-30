Катунь24: В Алтайском крае открыли школу для больных с ишемической болезнью сердца

Сегодня, 29 сентября, во всём мире отмечают День сердца. В Алтайском крае болезнями системы кровообращения страдают 890 тысяч человек.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Алтайском крае открыли школу для больных с ишемической болезнью сердца

Важную роль в профилактике болезней сердца играет осведомлённость о них. Для этого на базе Алтайского краевого кардиологического диспансера открыли «Школу для больных с ишемической болезнью сердца». Здесь рассказывают о тревожных симптомах, учат правильно принимать лекарства и следить за своим здоровьем. Опыт российских и западных коллег показывает, что создание подобных школ уменьшает смертность среди пациентов с болезнями кровеносной системы на 40 %.

«Мы пошли путём повышения доступности помощи нашим тяжёлым пациентам. Ну и в целом на отделении проводятся школы для пациентов с хронической сердечной недостаточностью, которые позволяют мотивировать самого пациента и его родственников на получение терапии, на дальнейшую жизнь, на радость от этой жизни», – рассказала заведующая кардиологическим отделением Алтайского краевого кардиологического диспансера, доктор медицинских наук Надежда Веселовская.

1 июля этого года на базе кардиоцентра создали уникальную структуру – региональный центр хронической сердечной недостаточности. В него входят три составляющие: 30-коечный стационар, консультативный блок и амбулаторный кабинет. К нему прикреплён номер телефона, по которому пациент напрямую может связаться с доктором и получить консультацию. За три месяца существования центра на учёт поставили уже сотню человек. Всего же в крае таких людей – тысячи. После выписки врачи центра продолжают консультировать пациентов. Главный ключ к выздоровлению, отмечают они, – ответственное выполнение всех предписаний врача.

В целом за первую половину 2021 года в Алтайском крае отмечено снижение показателей смертности от болезней системы кровообращения. По мнению руководства центра, всё потому что в третью волну пандемии в диспансере не перестали оказывать экстренную, плановую и первичную медико-санитарную помощь.

Катунь24