Катунь24: Врач назвал три недорогих вида рыб, полезных для здоровья

По советам специалиста рекомендуется употреблять рыбу 3-4 раза в неделю.

Фото: pixabay.com

Врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский рассказал, что в рыбе много аминокислот, витаминов и микроэлементов. Рыба полезна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, болезней пищеварения и нервной системы, уточнил специалист.

«Рыба является полноценной альтернативой мясу, особенно если вы будете потреблять рыбу разных видов. Действует правило трех «С» – сельдь, скумбрия и сардины. Это недорогие, распространенные и полезные сорта рыбы, которые всегда есть в продаже и доступны для любого кошелька», — рассказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Бобровский отметил, что именно в сельди, скумбрии и сардинах содержится много триптофана. Это вещество способствует выработке организмом серотонина.

Рыбу, по словам специалиста, следует покупать в замороженном виде, а потом размораживать ее самостоятельно. Так она не принесет вреда здоровью.

Катунь24