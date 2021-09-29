Катунь24: Виктор Томенко открыл Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» и XXIII Всероссийский Шукшинский кинофестиваль

Торжественная церемония открытия состоялась сегодня, 28 сентября, в день рождения Алтайского края.

Фото: официальный сайт Алтайского края

Губернатор Виктор Томенко отметил, что в этом году главное культурное событие региона перенесено на осень. «Как известно, наш фестиваль проводится ежегодно в июле, когда празднуется день рождения Василия Макаровича Шукшина. Но в этом году фестиваль пришлось перенести, мы вынуждены были отказаться и от уличных массовых мероприятий. Тем не менее долгожданный фестиваль, который более 40 лет проводится в память о нашем земляке, известном писателе, актере и режиссере, в этом году все-таки состоится», — подчеркнул он.

Гости фестиваля смогут побывать на творческих встречах с писателями и кинематографистами, на открытии новых выставок, посмотреть фильмы конкурсной программы кинофестиваля. Среди почетных гостей — актриса театра и кино заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей (Москва), поэт, прозаик, публицист, член Союза писателей России Марина Кудимова (Москва), певица, поэт, композитор Елена Фролова (Москва) и другие известные представители российского кинематографа и литературного сообщества.

Виктор Томенко отметил, что многие годы одним из ключевых мероприятий фестиваля остается «Литературный перекресток». В этом году запланировано 16 литературных встреч с известными поэтами и прозаиками России в восьми городах и районах региона. Губернатор выразил уверенность, что на этих встречах вновь состоится яркий, интересный диалог между читателями и писателями.

Всероссийский Шукшинский кинофестиваль в этом году проходит уже 23-й раз. В афише представлено 11 полнометражных и 20 короткометражных фильмов. Губернатор отметил, что жюри предстоит вновь сделать непростой выбор, чтобы определить победителя. «Все фильмы соответствуют девизу кинофестиваля «Нравственность есть правда», — подчеркнул Виктор Томенко. Итоги фестиваля будут подведены в пятницу в Бийске. Главный приз — ваза из ревневской яшмы, специально изготовленная мастерами Колыванского камнерезного завода им. И.И. Ползунова.

В афишу короткого метра вошли 20 фильмов из 140, заявленных из всех регионов страны и ближнего зарубежья. Председатель жюри — режиссер театра и кино, актер, педагог Алексей Злобин (Санкт-Петербург). География заявок в конкурсный показ «Полный метр — 2021» также обширна: Архангельск, Чита, Красноярск, Екатеринбург, Казань, Москва, Санкт-Петербург и другие регионы. В программу фестиваля вошли 11 картин. Жюри возглавил ответственный секретарь Союза кинематографистов России, генеральный директор продюсерского центра «Киновек» Михаил Калинин (Москва).

Губернатор назвал символичным тот факт, что фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» завершится 2 октября, в день памяти Василия Макаровича Шукшина. «В этот день гостей и всех почитателей его таланта ждут в мемориальном музее в Сростках. Там подготовлена специальная программа и каждый посетитель сможет узнать для себя что-то новое о жизни и творчестве нашего земляка», — отметил он.

Губернатор Виктор Томенко объявил Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» и XXIII Всероссийский Шукшинский кинофестиваль открытыми.

В рамках торжественной церемонии состоялось вручение Шукшинской литературной премии. В этом году она присуждается уже восьмой раз. На ее соискание было подано 13 заявок из различных регионов России. Обладателем премии по решению жюри вновь стал прозаик, член Союза писателей России, главный редактор журнала «Сибирские огни» Михаил Щукин (Новосибирск) за роман «Ямщина».

Катунь24