Катунь24: В алтайском Росприроднадзоре подтвердили, что Обь загрязняют вредными отходами

Токсичные для реки вещества обнаружили в сточных водах, которые горожане засняли недалеко от пляжа «Водный мир», сообщают «Вести Алтай».

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Стоки нашли примерно в 200 метрах от пляжа в начале сентября 2021 года представители краевой Федерации зимнего плавания. Изначально горожане предполагали, что воду отравляет строительный магазин, располагающийся неподалеку. Позже выяснилось, что он к этому непричастен.

В региональном Росприроднадзоре провели анализ, который показал, что в стоках действительно содержатся вещества, ухудшающие санитарное состояние Оби. Сейчас решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

«Факты, изложенные в СМИ, подтвердились. В связи с чем, были отобраны пробы сточных вод и природных вод. По результатам проведённых лабораторных испытаний установлено превышение концентрации загрязняющих веществ над предельными допустимыми концентрациями, а также их влияние на природные воды реки Обь. В настоящее время совместно с Алтайской межрайонной природоохранной прокуратурой уточняются сведения о собственнике сооружений, являющихся источником сброса сточных вод», – цитируют «Вести Алтай» ведущего специалиста-эксперта отдела государственного экологического надзора управления Росприроднадзора по Алтайскому краю Ольгу Исакову

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