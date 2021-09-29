Катунь24: В Алтайском крае определили лауреатов краевой премии в области науки и техники

Губернатор Виктор Томенко подписал указ о присуждении премий Алтайского края в области науки и техники. Наградами отмечены работы в семи номинациях.

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В направлении «Научные и технические исследования и опытно-конструкторские разработки, завершившиеся применением в производстве новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ, а также за практическую реализацию изобретений, решений в области управления и финансов» премию получат четыре коллектива авторов. Комиссия отметила три разработки по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, рациональному использованию земель и природных ресурсов. Кроме того, в числе награжденных авторы разработок в области решения экологических проблем, в сфере здравоохранения, образования, исследования исторического наследия Алтайского края и краеведения. Отдельная номинация посвящена исследованиям молодых ученых.

В специальном разделе Официального сайта Алтайского края опубликован полный список лауреатов премии.

Катунь24