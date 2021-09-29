Катунь24: В Барнауле человек попал под колёса грузовика

Фотографии с места происшествия появились в паблике «Инцидент Барнаул».

Фото: «Инцидент Барнаул»

Мужчину сбили сегодня, 28 сентября 2021 года, в 15:00. Как сообщили очевидцы, он переходил дорогу на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Малахова в неположенном месте.

На опубликованных фото видно, что мужчина лежит прямо под колёсами грузовика «МАЗ». Наезд совершил 65-летний водитель, уточнили в «Инцидент Барнаул» в ОГИБДД города Барнаула. Свидетели ДТП уточнили, что он погиб ещё до приезда бригады скорой помощи.

Катунь24