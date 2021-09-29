Катунь24: В Барнаул доставили долгожданные московские трамваи

Сегодня утром, 28 сентября 2021 года, горожане заметили их на въезде в город и поделились предположениями в соцсетях. Информацию подтвердили в городской администрации.

Фото: barnaul.org

Сегодня, 28 сентября, в Алтайский край прибыли два трамвайных вагона, безвозмездно переданных мэрией Москвы. Всего регион получит 10 трамваев марки «Tatra T3 SU».

Транспорт привели в Барнаул на грузовых автомобилях. После разгрузки и осмотра трамваи направят в депо № 1. Пресс-служба городской администрации уточняет, что со временем они будут окрашены в привычные для барнаульских трамваев цвета. Вместимость вагона составляет 145 человек.

«Это трамваи марки «Tatra T3 SU», у них стоит реостатное управление, энергосберегающее оборудование. Трамваи в хорошем состоянии, после разгрузки проведем дополнительное обследование и необходимый ремонт. Для нас это будет большим подспорьем», – пояснил генеральный директор МУП «Горэлектротранс» Барнаула Николай Петряшин.

Прежде, чем отправить транспорт в Алтайский край, их предварительно отремонтировали. В течение двух дней в регион также должны доставить третий трамвай.

Катунь24