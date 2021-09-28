Катунь24: В Алтайском крае вакцинировали диких лисиц от бешенства

Меры необходимы для снижения риска заражения домашних животных.

Фото: «Катунь 24» Embedded video for В Алтайском крае вакцинировали диких лисиц от бешенства

Оральную вакцину от бешенства раскладывают возле лисьих нор сотрудники ветеринарной службы и Минприроды Алтайского края. Сначала дикие животные съедают приманку. Как правило, она изготовлена из мясокостной или рыбной муки, говяжьего жира и парафина. Затем лисицы раскусывают капсулу с вакциной.

Бешенство – это острая инфекционная болезнь теплокровных животных. Больные особи покидают привычные места обитания и начинают бесцельно бродить. Такие животные теряют инстинкт самосохранения, поэтому страх перед человеком у них отсутствует. Поэтому они могут напасть на людей и домашний скот.

«Во всех районах края на площади 6 тыс. км. м разложено 158 тысяч доз оральной вакцины «Рабистав». Также проводится раскладка данной вакцины на территории заказников», – рассказал заместитель начальника Алтайского краевого ветеринарного центра Александр Вихров.

Бешенство передается контактным путем – при укусе больным животным, а также при попадании его слюны на поврежденную кожу или слизистую оболочку. В этом случае следует немедленно обратиться к врачу.

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