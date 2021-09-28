Катунь24: В России часть новогодних выходных перенесли на май

На Новый год россияне будут отдыхать 10 дней.

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Правительство России утвердило производственный календарь на 2022 год.

Так россияне будут отдыхать с 1 по 9 января. Так как 1 и 2 января приходятся на субботу и воскресенье, то их перенесли на май. Нерабочим днем будет и 31 декабря 2021 года.

В мае россияне будут отдыхать 7 дней: с 1 по 3 и с 7 по 10 мая.

Выходными будут 23 февраля, 6-8 марта (суббота 5 марта будет рабочим днем), 11-13 июня и 4-6 ноября.

Катунь24