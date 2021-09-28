Катунь24: Ведущий Ян Сотти снял выпуск программы о французах в России на Алтае

Француз — эксперт по недвижимости, живёт в Москве с 2001 года. Он ведет своё шоу Davaï на YouTube-канале RT France, в котором общается с живущими и работающими в России соотечественниками.

Фото: Кадр выпуска программы Davaï: Eric Fritz, propriétaire de maison d’hôtes Embedded video for Ведущий Ян Сотти снял выпуск программы о французах в России на Алтае

Выпуск, снятый им в Республике Алтай, опубликовали 19 сентября 2021 года. В нём он пообщался с Эриком Фрицем, владельцем гостевого дома на Чемале. Анонс выпуска Ян Сотти опубликовал в своём Instagram-аккаунте, сопроводив видео с нарезкой горных пейзажей.

«Уже видели новый выпуск программы Davaï? В этот раз я отправился на Алтай, первозданный горный регион на юге Сибири. Мой гид Эрик Фриц сменил душный офис во Франции на сибирские просторы. Эрик провел для меня отличную экскурсию по своему любимому региону!» – поделился ведущий.

Выпуски программы Davaï выходят раз в месяц. Согласно описанию на сайте RT France, шоу предлагает аудитории «путешествие в удивительную Россию, полную встреч и богатств». В программе его гости – французские и франкоязычные люди, которые живут в этой стране – рассказывают, чем их привлекла и увлекла жизнь и работа в России.

По образованию Ян Сотти – филолог и лингвист, помимо французского, знает английский, немецкий, русский и болгарский языки. В конце девяностых ему предложили поехать преподавать французский язык в Самарканде, Узбекистане. Там он женился на местной девушке Саиде, с которой сейчас воспитывает двоих дочерей.

В Москву Ян Сотти переехал в 2001 году, где и начал работать с недвижимостью. На протяжении двух лет работал во Франко-Российской торгово-промышленной палате, затем — в собственном агентстве недвижимости Welcome Abroad.



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Катунь24