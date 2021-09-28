Катунь24: В Алтайском крае начинаются мероприятия Шукшинского фестиваля

Сегодня, 27 сентября 2021 года, в Барнауле пройдут творческие вечера Натальи Варлей и Елены Фроловой в рамках Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае», сообщает Минкультуры Алтайского края.

Фото: Правительство Алтайского края

27 сентября в 18:30 в концертном зале «Сибирь» Барнаула выступит киноактриса, заслуженная артистка РСФСР, Лауреат Государственной премии РСФСР им. Н.К. Крупской Наталья Варлей. Гости посмотрят фрагменты из кинофильмов, послушают авторские стихи и песни на них, композиции из кинофильмов.

Также в Государственной филармонии Алтайского края состоится творческая встреча с Еленой Фроловой. Певица исполняет песни на стихи известных поэтов XX века (Марины Цветаевой, Осипа Мандельштама, Анны Ахматовой, Иосифа Бродского, Бориса Пастернака, Сергея Есенина и других) и на собственные тексты.

Завтра, 28 сентября, в библиотеках края пройдут творческие встречи с писателями. Вечером в 18:30 в Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина состоится торжественная церемония открытия Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае».

С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Катунь24