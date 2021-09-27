Катунь24: Воздвижение Креста Господня: традиции и приметы на 27 сентября

27 сентября Православная церковь отмечает великий двунадесятый праздник – Воздвижение Креста Господня. Он посвящен двум важным событиям, связанными с Крестом, на котором распяли Иисуса Христа. Это обретение Креста, произошедшее в IV веке благодаря стараниям святой Елены (матери Константина Великого) и затем, через три века, избавление императором Ираклием святыни из «персидского плена».

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Традиции и обычаи

В народе говорили: «На Воздвиженье тепло сдвинется, а холод надвинется. На Воздвиженье осень к зиме быстрее движется». И действительно к этому времени наступала настоящая осень: солнце светит, но уже не согревает своим теплом, дует холодный, порывистый ветер, птицы отлетают в теплые края, а люди достают теплые вещи из сундуков. В этот день происходит третья встреча осени и подходит к концу бабье лето.

По народному преданию, 27 сентября происходит битва между «честью» и «нечестью», одна на другую две силы поднимаются («воздвигаются»): «свято» и «несвято», правда и кривда. С помощью поднявшегося из земных недр Святого Креста Господнего победу одерживает правда. Так как Крест – символ страданий, то день Воздвижения Креста Господня в народе считался постным.

Этот день ещё называли «Ставровым днем» (в переводе с греческого «крест»). С давних пор в этот церковный праздник совершались крестные ходы вокруг селений, чтобы на год защитить их от бед. Служили молебен, с иконами обходили поля, прося Господа о будущем урожае. Ещё молились о больных. Верили, что если с верой помолиться, то Животворящий Крест и со смертного ложа подымет.

Было принято поднимать кресты на строящихся церквях, строить часовни и небольшие церквушки в честь праздника. В закрома, сусеки и в ясли к корове крестьяне клали вырезанные из дерева кресты или просто ветки рябины, сложенные крест-накрест. В старину, чтобы защитить от бед своё жилище, скотину и собранный урожай, на дверной притолоке и на амбарных воротах выжигали кресты.

Существовало поверье, что на праздник Воздвижение нельзя начинать никаких важных и значительных дел, потому что все начатое в этот день или будет бесполезно и безуспешно, или завершится полным провалом.

Наши предки подмечали, что на этот праздник пресмыкающиеся животные уходят в какие-то неизвестные теплые края, а с ними улетают и ласточки. По этой причине люди на весь день тщательно запирали ворота, калитки и двери, чтобы ползущие в вырей гады, по ошибке не заползли во двор, да и в лес на Воздвижение старались не ходить.

Этот день был опасным для походов в лес не только из-за змей, но и из-за оборотней, леших и другой нечисти. По легенде, лешие собирали в одном месте подвластных им зверей для осмотра перед наступающей зимой. Встретившемуся им человеку они могли причинить вред.

Кроме леших, этот день был важен и для овинника – духа, который живет в овине и принимает облик хозяина дома. 27 сентября отмечались «овинные именины». Овин в этот день топить не разрешалось. Молотильщики тоже не работали. Если в овин уже были наложены снопы, то хозяин делал вид, что разгружает его, вынимая два верхних снопа. Хозяйки расстилали на овинном окне вышитое полотенце, и на ночь оставляла угощение овинному хозяину.

Третья встреча осени – «Капустник»

С этой даты начинался черед веселых осенних вечеринок – «капустниц», «капустников», которые длились две недели. Справляли их не только жители сел и деревень, но и горожане. Девушки, одевшись в цветные нарядные одежды, ходили по домам капусту рубить. Холостые мужчины высматривали себе невест.

Вечером, когда была порублена капуста, начиналось настоящее веселье, приводившее довольно часто к свадьбам, игравшимся на Покров. Чтобы покорить сердце понравившегося парня девушки читали специальный заговор.

На такие вечеринки приглашали соседок и знакомых. Женщина, входя в дом, поздравляла с урожаем капусты хозяев. Для гостей варили пиво и пекли пироги. Вечер заканчивался песнями и плясками.

Приметы и поверья

Если гуси летят высоко – к большому полноводью, если низко – к малому. Дует северный ветер – лето теплым будет. Если на Воздвижение змея укусит человека, то ей не уползти в теплые края. Придется ей мерзнуть в зимнюю стужу. Заморозки с утра – к ранней зиме. Если погода ясная и теплая, то холода наступят нескоро. Резко похолодало – весна ранней будет. Северный ветер – к жаркому лету. Увидев стаю перелетных птиц, нужно попросить их передать привет усопшим родственников. Девушкам в лес ходить нельзя, потому что леший украсть может. На Воздвижение нельзя проходить мимо мест, где когда-то было совершено убийство – нечистый попутать может. Увидев на земле непонятные следы, нельзя их переходить. Эти следы могут принадлежать лесной нечисти. Кто их перейдет, тот скоро тяжело заболеет. Человек, заблудившийся в этот день в лесу, должен снять с себя одежду, встряхнуть её и прочитать молитву. Считается, что это поможет ему найти быстрее дорогу и убережет от встречи с лешим.

Человеку, родившемуся 27 сентября, даны способности к художественному творчеству. Ему следует носить аметист.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24