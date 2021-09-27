Катунь24: В МЧС напомнили правила эксплуатации печей

Как отмечают в ведомстве, одной из самых распространённых причин возгораний в частных домах в осенне-зимний период является нарушение правил пожарной безопасности при использовании печей. С начала 2021 года в Алтайском крае произошло 719 пожаров по этой причине.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В этой связи ГУ МЧС России по Алтайскому краю рекомендует жителям региона следовать простым, но очень важным правилам:

Прежде чем топить печь, требуется её хорошо проверить и убедиться в исправности. Если где-то обнаружены трещины или зазоры, их необходимо тщательно замазать. Любые трещинки могут быть лазейками для пламени и дыма;

В течение всего отопительного периода печи и дымоходы нужно чистить от сажи и копоти, так как загрязнённый дымоход может стать причиной плохой вытяжки дыма на улицу. Это не только воспрепятствует нормальному горению угля или дров в печке, но и может спровоцировать выход дыма внутрь помещения;

Опасно использовать для разведения огня в печи легковоспламеняющиеся жидкости – бензин, керосин и т.д.;

На полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист;

Не оставляйте топящиеся печи без присмотра и ни в коем случае не поручайте надзор за ними детям;

Не допускайте перегрева печи даже в сильные холода.

Катунь24