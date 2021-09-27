Катунь24: В российском такси могут появиться приборы контроля усталости водителей

С таким предложением выступило Министерство транспорта России.

Фото: pixabay.com

В законопроекте «О такси», размещённого на сайте проектов нормативно-правовых актов, говорится о том, что легковые такси должны быть оснащены устройствами контроля за вниманием и усталостью (сонливостью) водителя с обязательной сертификацией.

Кроме того, кузов такси должен будет оформляться схемой из квадратов контрастных цветов, расположенных в шахматном порядке, а на крыше автомобиля необходимо размещать опознавательный фонарь оранжевого цвета.

Если законопроект примут, то изменения вступят в силу с 1 сентября 2022 года, сообщает ТАСС.

Катунь24