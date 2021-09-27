Катунь24: ВОЗ впервые за 16 лет ужесточила рекомендации по качеству воздуха

Всемирная организация здравоохранения в новых «Руководящих принципах по качеству воздуха» снизила допустимый уровень загрязнителей. Этот документ не обновляли с 2005 года, сообщает «TJ».

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Специалисты организации изучили около 500 научных работ о влиянии загрязнения воздуха на здоровье человека. Оказалось, что вред наносится при более низких концентрациях загрязняющих веществ. В результате ВОЗ понизила предельно допустимые нормы:

в четыре раза — двуокиси азота (NO2), которую выбрасывают в атмосферу, в частности, дизельные двигатели;

в два раза — микрочастиц размером до 2,5 микрометров (для сравнения, диаметр человеческого волоса — примерно 50-100 микрометров);

в четыре раза — крупнодисперсных частиц диаметром менее 10 микрометров.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно грязный воздух приводит к преждевременной смерти около семи миллионов человек. Это сопоставимо с количеством смертей от курения.

Катунь24