Катунь24: В Алтайском крае более 500 студентов стали участниками акции, посвящённой профилактике наркомании, терроризма и экстремизма

С 20 по 24 сентября 2021 года в образовательных учреждениях Барнаула прошла ежегодная акция «Неделя адаптации».

Фото: barnaul.org

Как сообщают в мэрии, для студентов подготовили видеоролики, презентации, материалы по профилактике экстремизма и терроризма, о запрете на хранение, употребление и распространение наркотиков. Также молодому поколению рассказали о профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа, вреде употребления алкоголя и важности здорового образа жизни.

В городском комитете по делам молодёжи отмечают, что в октябре профилактические мероприятия в вузах и училищах Барнаула продолжатся.

Катунь24