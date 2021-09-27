Катунь24: В ЛДПР предложили сократить количество оценок в школах

По мнению члена партии Максима Зайцева, оценки негативно влияют на психоэмоциональное состояние детей.

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В российских школах с 5 по 11 классы необходимо заменить оценки «2», «3» и «4» на «удовлетворительно» для того, чтобы снизить эмоциональное напряжение учеников. Таким мнением поделился член партии ЛДПР Максим Зайцев.

«С 5 по 11 классы следует заменить такие оценки, как «1», «2», «3» и «4» на «удовлетворительно». Таким образом, мы добьемся снижения эмоционального напряжения как среди учащихся, так и среди родителей и учителей. Достаточно часто можно столкнуться с тем, что родители и педагоги ругают детей за плохие оценки, в итоге получается, что все находятся в постоянном напряжении», – рассказал редакции URA.RU Максим Зайцев.

Политик считает, что оценки не являются показателем знаний и способностей ребёнка, и привёл в пример классика русской литературы Александра Сергеевича Пушкина.

«Оценки оказывают исключительно негативное влияние, и при этом не всегда низкие оценки говорят о том, что ребенок бездарен. Например, Александр Сергеевич Пушкин, великий русский поэт, занимал одно из последних мест в общем табеле об успеваемости и показывал успехи только в «словесности» и фехтовании», – заключил он.

Катунь24