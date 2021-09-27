Катунь24: В октябре некоторым бюджетникам повысят зарплату

В России с 1 октября начинается индексация зарплаты сотрудников государственных организаций.

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Как отмечает «МК», размер индексации будет различаться для отдельных категорий бюджетников – в зависимости от их профессии и региона проживания. Однако, он не может быть ниже показателя, установленного законом, 4 %.

Кроме того, работникам бюджетных организаций проиндексируют и все доплаты, начисляемые в процентном соотношении от оклада. Например, за сверхурочные.

Изменения не затронут отдельные категории бюджетников: медицинских работников, воспитателей, педагогов, воспитателей и учёных. Их зарплаты повысят с 1 января 2022 года.

Катунь24