Катунь24: В Барнауле открыли собор Александра Невского

25 сентября 2021 года в 8:00 состоялось открытие и освящение собора, а также первая литургия.

Фото: инстаграм-аккаунт napulse.tv

Собор находится на улице Антона Петрова, 221.

«Этого события ждали несколько десятков лет: дата освящения храма выгравирована на каменной доске на входе в храм. Внутри очень просторно и красиво. Всё наполнено сиянием и блеском, чистотой. Отражения, блики, много белого цвета. Храм высокий, хор торжественный. Ещё и священники в белом», – сообщили в инстаграм-аккаунте napulse.tv.