ГОРНЯК22 27.09.2021
Алтайский край

Катунь24: Волшебное преображение: барнаульцы поделились фотографиями обновлённой Мизюлинской рощи

Горняк22
17 часов Ago

Кадры появились в инстаграм-аккаунте instamam_brn.

Фото: инстаграм-аккаунт instamam_brn

 

«Поистине волшебное преображение Мизюлинской рощи» — так подписал подборку фотографий автор поста.

На фото видны новые дорожки, спортивный уголок и зону отдыха. В комментариях горожане оставили восторженные комментарии:

— Точно волшебное преображение👏, браво.

— В школу там ходила, надо обновить впечатления и прогуляться по такой красоте 🥰

— Как хочется, чтобы в каждом микрорайоне была такая роща! Ну, или просто роща!

Напомним, реконструкция Мизюлинской рощи началась в 2021 году.

       
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Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀i n s t a МАМЫ Барнаула (@instamam_brn)

Катунь24

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