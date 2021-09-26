Катунь24: Волшебное преображение: барнаульцы поделились фотографиями обновлённой Мизюлинской рощи

Кадры появились в инстаграм-аккаунте instamam_brn.

Фото: инстаграм-аккаунт instamam_brn

«Поистине волшебное преображение Мизюлинской рощи» — так подписал подборку фотографий автор поста.

На фото видны новые дорожки, спортивный уголок и зону отдыха. В комментариях горожане оставили восторженные комментарии:

— Точно волшебное преображение👏, браво.

— В школу там ходила, надо обновить впечатления и прогуляться по такой красоте 🥰

— Как хочется, чтобы в каждом микрорайоне была такая роща! Ну, или просто роща!