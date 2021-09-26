Катунь24: Волшебное преображение: барнаульцы поделились фотографиями обновлённой Мизюлинской рощи
Кадры появились в инстаграм-аккаунте instamam_brn.
Фото: инстаграм-аккаунт instamam_brn
«Поистине волшебное преображение Мизюлинской рощи» — так подписал подборку фотографий автор поста.
На фото видны новые дорожки, спортивный уголок и зону отдыха. В комментариях горожане оставили восторженные комментарии:
— Точно волшебное преображение👏, браво.
— В школу там ходила, надо обновить впечатления и прогуляться по такой красоте 🥰
— Как хочется, чтобы в каждом микрорайоне была такая роща! Ну, или просто роща!
Напомним, реконструкция Мизюлинской рощи началась в 2021 году.
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