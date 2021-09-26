Катунь24: В России для наркоманов придумали новое наказание

Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект, который предполагает введение административной и уголовной ответственности за уклонение от лечения наркомании, а также за склонение к употреблению наркотиков.

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Авторы законопроекта утверждают, что одной из причин устойчивости наркотизма является «склонение потребителями наркотиков других лиц в совместное потребление». Поэтому они предлагают включить новый квалифицирующий признак «из корыстных целей» по статье «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Также законопроект предлагает лишать свободы на срок до одного года граждан, отказывающихся проходить лечение наркозависимости и реабилитации.

Кроме того, авторы предлагают усилить ответственность за преступления, которые совершены по уголовной статье о нелегальном приобретении, хранении и переработке наркотиков.

Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Катунь24