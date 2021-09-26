Катунь24: Врач назвала нетипичные симптомы острого инфаркта

Сигнализировать о развитии острого инфаркта миокарда могут вздутие и боль в животе, об этом в беседе с порталом «Доктор Питер» заявила кандидат медицинских наук, кардиолог Ирина Литвякова.

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Острая форма заболевания чаще всего проявляется в виде слабости, одышки и холодного пота, которые сопровождают постепенно нарастающую боль в области сердца, отметила специалист. При этом не облегчают самочувствие ни смена положения тела, ни прием анальгетиков.

Но есть и нетипичные симптомы острого инфаркта — сухой кашель, ощущение удушья и сдавленность в грудине.

Также о развитии недуга могут сигнализировать спазмы, изжога, вздутие и напряжение мышц живота. В список также попали боли в области грудного отдела позвоночника и нижней челюсти.

Катунь24