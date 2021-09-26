Катунь24: В ПФР рассказали, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года

В Пенсионном фонде России рассказали, кто может рассчитывать на надбавку и как её оформить.

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В течение года перерасчёт пенсии происходит трижды — 1 января, 1 апреля и 1 августа:

1 января – индексация страховых пенсий у большей части пенсионеров.

1 апреля ПФР повышает социальные пенсии и пенсии по иному гособеспечению.

1 августа увеличивают выплаты пенсионных накоплений по результатам полученной инвестиционной доходности и страховые пенсии работавших пенсионеров.

Это происходит автоматически, пенсионерам для этого не нужно обращаться в организацию и писать заявления. Но есть и внеплановые повышения пенсий. К датам они не привязаны и могут происходить в любое время года.

Например, доплату получат граждане, отметившие 80-летие. Эта надбавка также придёт автоматически.

Дополнительно индексируется пенсия по северному стажу. Если он появился у работающего пенсионера, то ему необходимо будет обратиться в ПФР. Деньги придут уже в следующем месяце.

Кроме того, выработавшие северный стаж, могут на пять лет раньше уйти на пенсию и получать повышенные выплаты, независимо от места проживания. Для этого необходимо отработать на Крайнем Севере 15 лет или 20 лет – в приравненных местностях. Страховой стаж при этом для женщин составляет 20 лет, для мужчин – 25 лет.

Повышенную пенсию получают и живущие на Севере граждане. При переезде туда выплата пересчитывается.

Катунь24