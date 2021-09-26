ГОРНЯК22 27.09.2021
Алтайский край

Катунь24: В МЧС напоминают: в Алтайском крае местами сохранится высокая пожароопасность

Горняк22
17 часов Ago

Из-за неблагоприятного прогноза высока вероятность возникновения лесных и степных пожаров.

Фото: pixabay.com

До 27 сентября местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), в Целинном районе чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

В МЧС напоминают: 

  • не сжигайте мусор и сухую траву и пресекайте подобные действия других лиц;
  • выезжая на отдых, не разводите костры;
  • не бросайте непотушенные спички и сигареты (особенно из окон автомобилей);
  • не позволяйте детям играть с огнем.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю — 8 (3852) 65-82-19. Телефон пожарно-спасательной службы — 101. Единый телефон всех экстренных служб 112.

Катунь24

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