Катунь24: В МЧС напоминают: в Алтайском крае местами сохранится высокая пожароопасность
Из-за неблагоприятного прогноза высока вероятность возникновения лесных и степных пожаров.
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До 27 сентября местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), в Целинном районе чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).
В МЧС напоминают:
- не сжигайте мусор и сухую траву и пресекайте подобные действия других лиц;
- выезжая на отдых, не разводите костры;
- не бросайте непотушенные спички и сигареты (особенно из окон автомобилей);
- не позволяйте детям играть с огнем.
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю — 8 (3852) 65-82-19. Телефон пожарно-спасательной службы — 101. Единый телефон всех экстренных служб 112.