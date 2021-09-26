Катунь24: В Барнауле сотрудники ГИБДД будут ловить нетрезвых водителей

25 сентября в краевой столице пройдёт профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

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Так, в субботу сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки автомобилей.

«Пренебрежительное отношение к опасности, некритичность к своему поведению, неадекватная оценка складывающейся дорожной обстановки приводят к тому, что нетрезвые водители зачастую превышают установленную скорость движения, не выдерживают безопасные интервалы и дистанцию в транспортном потоке, неправильно рассчитывают время, необходимое на выполнение маневра. Езда сопровождается неоправданно резкими виражами, ускорением или торможением, которые зачастую и приводят к дорожным происшествиям», — напомнили в Госавтоинспекции Барнаула.

Также если вы стали невольными свидетелями того, что кто-то управляет автомобилем или собирается сеть за руль в состоянии опьянения, в ГИБДД просят сообщить им об этом по телефону: 391-090.

Катунь24