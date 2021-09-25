Катунь24: В Роскачестве рассказали, сколько стоит бутылка хорошего российского вина

Оценку стоимости качественного напитка дали в рамках исследования «Винный гид России», сообщает пресс-служба организации. Результаты оценки станут известны 25 ноября 2021 года.

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Для составления рейтинга-2021 эксперты оценивают более 600 образцов вина. К десяткам лучших дегустаторов страны и мира в этом году впервые присоединился международный эксперт уровня Магистр Вина (Master of Wine) Фрэнк Смулдерс. Он рассказал, что средняя стоимость качественного отечественного вина – 400-500 рублей за бутылку.

«В будущем Россия могла бы стать винодельческой страной похожей в чём-то на Чили: большие объёмы вина ровного, хорошего качества и по хорошей цене и немного вин более высокого качества для ценителей. Я считаю, что главная задача для российских виноделов – сохранить хорошую доступную цену на своё вино. Винный рынок в России уже очень сильно изменился за то время, пока я работаю здесь. Он будет развиваться и дальше за счёт миллениалов – более молодой аудитории, для которой вкус вина гораздо важнее внешней атрибутики. Молодёжь ищет новых вкусов, интересных вин. Им не нравятся слишком сложные церемонии вокруг потребления вина, штопоры, пробки и прочее. В то же время, я не думаю, что вино скоро будут пить через трубочку из жестяной банки. После первого знакомства с вином, молодому потребителю хочется узнать больше, попробовать вино из хорошего винного бокала», – рассказал эксперт.

Фрэнк Смулдерс также водит в состав дегустационной комиссии Роскачества. Для улучения качества продукции, он порекомендовал российским производителям перейти на винтовую алюминиевую пробку. Также он посоветовал вовремя собирать виноград для вина: «зеленые» вина и незрелых ягод слишком кислотные.

«Работайте со вкусом ваших вин, сделайте их дружелюбнее к потребителю. Даже недорогие вина можно делать с лёгким касанием дуба – оттенком выдержки, не бойтесь делать не абсолютно сухие вина, а оставлять в них 2-3 г сахара на литр», – подчеркнул Фрэнк Смулдерс.

Фрэнк Смулдерс (Frank Smulders) – обладатель степени Магистр Вина (Muster of Wine), в винном бизнесе с 1985 года. В 1992 году вторым в континентальной Европе и первым в Нидерландах получил магистрскую степень по версии наиболее авторитетной в мире британской образовательной системы Wine and Spirits Education Trust, став ещё и одним из самых молодых магистров в мире (в возрасте 30 лет). Всего специалистов такого статуса в мире на сегодняшний день не более 400. Более 30 лет проработал закупщиком и консультантом крупнейших европейских импортёров вина и торговых сетей.

Катунь24