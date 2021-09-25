Катунь24: В Алтайском крае состоялась конференция врачей-кардиологов

Проблемы оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями обсудили 24 сентября врачи со всего Алтайского края и приглашенные медики из Санкт-Петербурга. Конференция прошла в региональном Кардиологическом диспансере.

Фото: «Катунь 24» Embedded video for В Алтайском крае состоялась конференция врачей-кардиологов

Специалисты отметили: в крае хорошо выстроена система оказания помощи больным с острым инфарктом миокарда. Созданы современные специализированные центры в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Сейчас пристальное внимание медицинского сообщества обращено на коронавирусную инфекцию. Она провоцирует острые сосудистые события: инфаркта миокарда, ишемию нижних конечностей, инсульт.

«Сердечно-сосудистые заболевания — главная, основная причина смерти населения Российской Федерации и Алтайского края. Оказание помощи в этом направлении является актуальной задачей современного здравоохранения», — отметил Николай Хорев — заведующий кафедрой кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии АГМУ.

Не во всех центральных районных больницах края условия для оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями на высоком уровне. Нужно усиливать первичное звено — отметили медики. Решать кадровый вопрос. Так год назад в Медицинском университете открылась специализированная кафедра. Ранее будущие кардиологи получали знания в смежной — терапевтической.

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