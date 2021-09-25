Катунь24: Виктор Томенко вручил жителям Алтайского края государственные и краевые награды

Церемония прошла сегодня, 24 сентября, в большом зале Правительства края.

Фото: Правительство Алтайского края Embedded video for Виктор Томенко вручил жителям Алтайского края государственные и краевые награды

Губернатор края отметил, что мероприятие приурочено ко дню рождения Алтайского края, которое отмечают ежегодно 28 сентября.

«Церемония вручения государственных наград — это дань глубокого уважения к труду, заслугам жителей края, представителей самых разных сфер и отраслей. Наши успехи складываются за счет результатов многих коллективов, отдельных работников, индивидуальных предпринимателей, общественников, неравнодушных граждан, — отметил глава региона. — Хочу искренне поблагодарить вас за достижения, вклад в то, каким сегодня является Алтайский край. В этом есть частичка вашего труда и вашей души».

Жителям края были вручены 43 награды, из которых 26 — федерального уровня.

Среди награжденных — представители металлургии, химической промышленности, энергетики, работники сферы транспорта, лесной отрасли, машиностроения, культуры, средств массовой информации.

В очередной раз чествовали работников здравоохранения, которые вносят вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Медаль Луки Крымского вручили пяти медработникам: врачу Клинической больницы «РЖД-Медицина» Александру Введенскому, врачу Алтайского краевого кардиологического диспансера Ивану Мартыненко, лаборанту Клинической больницы «РЖД-Медицина» Светлане Раимовой, медицинской сестре Клинической больницы «РЖД-Медицина» Любови Сапуновой и врачу Алтайского краевого кардиологического диспансера Алексею Седешеву.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации» удостоен врач Славгородской центральной районной больницы Виктор Леоненко.

За работу в условиях пандемии и в связи с внедрением новых образовательных технологий наградили педагогов: Почетной грамотой Президента России — учителя барнаульской школы № 53 Ольгу Тользак, Благодарностью Президента — учителя гимназии № 11 города Рубцовска Ирину Кириченко.

Супруги Олеся и Денис Поповы из Бийска, воспитывающие 11 детей, награждены орденом «Родительская слава».

За успешное выступление на XXXII летних Олимпийских играх 2020 года в городе Токио (Япония) орденом «За заслуги перед Алтайским краем» II степени награжден спортсмен Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края Сергей Каменский. Он выступил с ответным словом, в котором поблагодарил Правительство края, Губернатора края Виктора Томенко за высокую награду.

«Для меня большая честь оказаться среди тех, чью профессиональную деятельность очень высоко оценили. Все мы понимаем, что место, в котором живем, становится домом благодаря людям, которые нас окружают», — отметил Сергей Каменский.

Ежегодно в регионе двум жителям края вручают нагрудные знаки «Почетный гражданин Алтайского края». Губернатор края назвал символичным, что в этом году это звание получают представитель отрасли сельского хозяйства и врач. Это заведующий отделением Алтайского краевого противотуберкулезного диспансера Ирина Камаева и тракторист-машинист общества «Кытмановское» Сергей Ширнин.

Ирина Камаева с 1973 года являлась бессменным главным фтизиопедиатром края. При ее участии внедрены единая диагностика с целью раннего выявления туберкулеза, новые методы лечения этого заболевания у детей и подростков. Данные меры позволили снизить первичную заболеваемость туберкулезом детей подросткового возраста. Она до сих пор оказывает консультативную помощь лечебным учреждениям края, ведет прием больных.

Сергей Ширнин почти 40 лет остается верен выбранной профессии — тракториста. Богатейший опыт работы, отличное знание сельскохозяйственной техники позволяют ему выполнять все виды работ в соответствии с требованиями агротехники и современных технологий возделывания сельскохозяйственных культур. Он является шефом-наставником молодежи и принимает активное участие в жизни села.

Нагрудные знаки «Почетный гражданин Алтайского края» награжденным вручили Губернатор Виктор Томенко и председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко.

Катунь24