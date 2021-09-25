Катунь24: В Барнауле грабитель напал на женщину

Злоумышленника задержали по горячим следам, им оказался ранее судимый местный житель.

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Ночью 35-летняя горожанка сообщила в полицию о нападении. Неизвестный ударил женщину по голове, выхватил из рук сумку, в которой лежали документы, банковские карты и 3 тысячи рублей наличными, и скрылся.

Ориентировка на злоумышленника была передана всем постам, дежурившим в городе. В результате, грабителя удалось задержать по горячим следам. У него забрали похищенные вещи и вернули владелице.

В настоящее время возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья», сообщают в ведомстве.

Катунь24