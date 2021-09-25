Катунь24: В Рубцовске начали отключать фонтаны

В связи с приближением настоящих холодов, власти города приняли решении о начале работ по консервации фонтанов.

Фото: «Инцидент Рубцовск».

Как сообщили в мэрии Рубцовска, одним из первых законсервируют фонтан на площади имени Ленина. Теперь он начнет работать только весной 2022 года с наступлением тепла.

Отметим, в фонтане установлено 29 светодиодных прожекторов. Высота центральной струи – 10 метров.

Конструкцию установили по программе «Формирование комфортной городской среды».

Катунь24