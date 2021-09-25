Катунь24: В Сибири предотвратили нападение на школу
Об этом сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин.
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Молодого человека, который готовился напасть на образовательное учреждение, задержали в Красноярском крае.
«В Красноярском крае предотвращено нападение на школу, и задержан молодой человек, который намеревался совершить подобное», – сообщил Александр Бастрыкин без уточнения подробностей.
В беседе с ТАСС он отметил, что за последние годы совершено около десятка нападений на учебные заведения в различных регионах.
Напомним, недавно, 20 сентября 2021 года, студент устроил стрельбу в Пермском университете. В трагедии погибли 8 человек, ещё 24 пострадали.