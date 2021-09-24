Катунь24: В эти выходные изменится движение двух трамвайных маршрутов в Барнауле

Изменение маршрутов связано с ремонтом трамвайных путей на узловом соединении, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: 2ГИС

С 22:00 24 сентября до 5:00 27 сентября в Барнауле закроют движение трамвайных маршрутов № 4 и № 5 в оба направления по улице Анатолия на участке от улицы Челюскинцев до станции «Депо № 1».

Движение трамваев на этот период будет изменено следующим образом:

трамвайный маршрут № 4: посёлок Восточный – проспект Красноармейский – площадь Свободы;

трамвайный маршрут № 5: работает по своему маршруту, но без захода на станцию «Депо № 1».

Катунь24