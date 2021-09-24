Катунь24: В Сибири пьяный пациент напал на фельдшера скорой помощи

Мужчину удалось утихомирить только сотрудникам полиции.

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Инцидент произошёл в Томске ночью 23 сентября 2021 года. Местному жителю оказывалась неотложная медицинская помощь, когда он внезапно напал на фельдшера бригады. Пациент начал бросать медицинские сумки и аппаратуру, потом схватил медика за волосы и ударил об дверь машины, сообщает «Коммерсантъ».

Водитель автомобиля скорой помощи вызвал наряд полиции. Правоохранители задержали дебошира и доставили в отдел полиции, сообщают в МВД России по Томской области. Его привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Катунь24