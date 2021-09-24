Катунь24: В Алтайском крае передали в суд дело депутата, незаконно напилившего лес на 7,5 млн рублей

Напомним, депутата АКЗС Николая Бушкова задержали в апреле 2021 года.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Алтайском крае передали в суд дело депутата, незаконно напилившего лес на 7,5 млн рублей

Расследовано уголовное дело алтайского депутата Николая Бушкова, генерального директора компании «Алтай-Форест», а также заместителя, начальника и мастера Ларичихинского производственного участка обвиняют в незаконной, а главное – многомиллионной, рубке и сбыте леса.

Как сообщают в региональном следственном комитете, в 2008 году предприятие арендовало участок в Тальменском районе для заготовки древесины. Уже на следующий год Бушков и сотрудники его предприятия произвели дополнительную рубку деревьев. По оценка они нанесли ущерб лесному фонду на 7,5 млн рублей. Затем деревья перевезли, переработали, часть незаконно продали – около 900 тыс. рублей составила общая стоимость древесины.

«В ходе предварительного следствия генеральный директор предприятия своей вины не признал. После того, как мужчина узнал о возбуждении уголовного дела, он попытался скрыться на территории другого региона, однако был задержан и по ходатайству следователя СК судом помещен под стражу», – сообщила «Катунь 24» старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Сейчас на имущество Бушкова наложен арест. Общая сумма – больше 16,5 млн рублей, а также 9,5 тыс. долларов. Подчиненные предприимчивого депутата оказались более сговорчивыми – сразу дали признательные показания. Имущество заместителя компании, кстати, тоже арестовали. Здесь сумма оказалась немного скромнее – 5 млн 800 тыс. рублей.

Катунь24