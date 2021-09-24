Катунь24: Виктор Томенко побывал на открытии международного научного форума в Барнауле

Новые направления для применения биотехнологий в экономике сформулируют в ходе международного форума «Биотехнологии: наука, образование, индустрия». Его открыли сегодня в Барнауле. Участниками стали представители власти и бизнеса, ведущие ученые и эксперты отрасли из России и зарубежных стран.

Embedded video for Виктор Томенко побывал на открытии международного научного форума в Барнауле

В рамках форума ведущие вузы региона, предприятия и исследовательские центры представили свои достижения на выставке исследовательских разработок и биотехнологической продукции. Есть среди них полезные продукты питания и напитки на основе алтайского растительного сырья. Некоторые, по утверждению разработчиков, имеют общеукрепляющий эффект и способны стимулировать иммунную систему.

«Здесь у нас целая линейка морсов. На основе брусники, аронии. Наши алтайские. Здесь точно рассчитанный состав. Именно вот эти дозы позволяют защитить организм», ­– рассказывает ректор АлтГТУ Андрей Марков.

В российско-американском противораковом центр Алтайского госуниверситета свои прорывы. Там заняты разработкой тест-систем для ранней диагностики онкопатологий молочной железы.

«Мы надеемся выпустить диагностические тест-системы, которые позволят определять рак молочной железы на ранних стадиях для того, чтобы подобрать более эффективное лечение. Также мы надеемся разработать лекарственные препараты для иммунотерапии онкозаболеваний. Очень серьёзно работаем в этом направлении», – отмечает директор Российско-американского противоракового центра Андрей Шаповал.

Форум проходит в Год науки и технологий, объявленный Президентом России. Основными площадками стали вузы: классический, медицинский, технический и аграрный университеты. Дискуссии и экспертные сессии проходят в очном и онлайн-форматах. Они объединили свыше тысячи человек из 8 стран. Виктор Томенко подчеркнул важность как прикладных, так и фундаментальных исследований в формировании будущего российской науки и современного производства. Всё это станет предметом обсуждения экспертов форума.

«Будут рассматриваться возможности того, чтобы в конечном итоге «приземлить» проекты – превратить их в реальные технологии, реальные производства индустриального масштаба. В первую очередь это сельское и лесное хозяйство, пищевая промышленность и медицина», – сообщает губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Виктор Томенко вручил алтайским ученым почётные грамоты правительства региона и благодарности губернатора Алтайского края. В этом году в крае создано более ста научно-исследовательских разработок в области биотехнологий. За 6 лет их объём вырос в 4 раза. Свою роль сыграла и целевая грантовая поддержка вузов – её в крае ввели с 2018 года.

Катунь24