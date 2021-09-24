Катунь24: В Барнауле проверили объём выхлопных газов автобусов

Во Всемирный день без автомобиля, 22 сентября 2021 года, в краевой столице провели акцию «Чистый воздух».

Фото: barnaul.org

Рейды организовал отдел по охране окружающей среды совместно с технадзором ГИБДД по Барнаулу. Сотрудники измерили выхлопные газы автобусов и грузового транспорта.

В результате проверки за превышение нормы содержания загрязняющих веществ возбудили три административных материала по статье 8.23 КоАП РФ, сообщают в мэрии.

Катунь24